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В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы 

Газета.Ru 1 час назад
Изнасиловавший школьницу иностранец задержан в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы. Об этом сообщает "360".
Как отмечается, в полицию обратилась социальный педагог. Она рассказала, что мужчина 1990 года рождения напал на девочку на съемной квартире в Химках.
Как именно подросток оказалась в этой квартире, не сообщается. В настоящее время следователи устанавливают личность владельца апартаментов.
Известно также, что нападавший имеет славянские имя и фамилию, не смотря на австрийское гражданство.
У злоумышленника есть временная регистрация, он нигде не работает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Австрия , Москва
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