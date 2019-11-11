Изнасиловавший школьницу иностранец задержан в Москве

В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы

Как отмечается, в полицию обратилась социальный педагог. Она рассказала, что мужчина 1990 года рождения напал на девочку на съемной квартире в Химках.

Как именно подросток оказалась в этой квартире, не сообщается. В настоящее время следователи устанавливают личность владельца апартаментов.

Известно также, что нападавший имеет славянские имя и фамилию, не смотря на австрийское гражданство.

У злоумышленника есть временная регистрация, он нигде не работает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.