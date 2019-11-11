Изнасиловавший школьницу иностранец задержан в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы. Об этом сообщает "360".
Как отмечается, в полицию обратилась социальный педагог. Она рассказала, что мужчина 1990 года рождения напал на девочку на съемной квартире в Химках.
Как именно подросток оказалась в этой квартире, не сообщается. В настоящее время следователи устанавливают личность владельца апартаментов.
Известно также, что нападавший имеет славянские имя и фамилию, не смотря на австрийское гражданство.
У злоумышленника есть временная регистрация, он нигде не работает.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.