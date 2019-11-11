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Пассажир умер на борту самолета Сургут — Махачкала 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Россиянин умер на борту самолета
Фото: РИА Новости
Житель Екатеринбурга умер на борту самолета, летевшего из Сургута в Махачкалу, проводится проверка, сообщили ТАСС в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ в понедельник.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти 8 ноября на борту самолета, выполнявшего рейс Сургут — Махачкала, 66-летнего мужчины, жителя города Екатеринбурга. По предварительным данным, у мужчины имелось онкологическое заболевание", — сказали в пресс-службе.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, супругу погибшего.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Криминал , СКР , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург , Махачкала , Сургут
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