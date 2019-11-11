В Бурятии нашли труп солдата-контрактника

В воинской части в Бурятии найден труп солдата-контрактника

11 ноября утром на территории воинской части N69647 в городе Кяхта Бурятии был найден мертвым солдат. Погибший рядовой служил по контракту в танковом батальоне, сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета по Кяхтинскому гарнизону.

Обстоятельства трагедии только устанавливаются, однако следователи уже сообщили, что "следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено", сообщает издание "Байкал-Daily" со ссылкой на СК.

Погибшим оказался 20-летний молодой человек из Заиграевского района. Тело солдата обнаружил его сослуживец, который зашел в комнату к погибшему, тот уже был мертв, уточняет бурятский негосударственный телеканал "Ариг Ус".

Известно, что контрактник не снимал жилье в Кяхте, как это делают многие его сослуживцы, а проживал в казарме.

Стала известна личность погибшего в Бурятии солдата



Он погиб в воинской части, которая дислоцирована в Кяхте. https://t.co/FxOmoghJYr— Ариг Ус (@arigus) 11 ноября 2019 г.

"Нехорошая" воинская часть

Напомним, воинская часть N69647 в городе Кяхта в Бурятии ежегодно становится "ньюсмейкером" в делах о подозрительных смертях солдат-срочников и контрактников, а также в делах о неуставных отношениях.

Осень прошлого года в этой воинской части тело мертвого солдата четыре дня пролежало в казарме. Труп 23-летнего улан-удэнца Вадима Седунова обнаружили сослуживцы 13 сентября 2018 года. Официальная версия следствия — солдат покончил с собой, однако родные погибшего в эту версию не поверили.

Рядового из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады стали искать только через четыре дня после исчезновения. Хотя по закону, уже в первый день его пропажи должны были объявить самовольное оставление части.

Нашли Вадима в казарме в сушилке, которая была закрыта изнутри. За четыре дня в жарком помещении труп был в таком ужасающем состоянии, что офицер, увидев его, упал в обморок. Патологоанатомы следов насильственной смерти не обнаружили. Однако родственники заявили, что за большим количеством трупных пятен и плохим состоянием трупа были скрыты следы увечий и убийства. За день своей гибели солдат обзванивал всех своих родных и знакомых с просьбой перевести ему деньги, якобы их с него кто-то требовал.

В августе этого года капитан из войсковой части 69647 был признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия — в январе он избил прапорщика в помещении канцелярии разведывательной роты. Капитану назначили штраф в 100 тысяч рублей.

В марте этого года еще один военнослужащий этой части был признан виновным в избиении солдата. В январе 2018 года в расположении минометной батареи 2-го мотострелького батальона воинской части 69647 в городе Кяхта сержант избил срочника.