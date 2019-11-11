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Муж выпавшей из окна москвички впал в истерику после известий о смерти любимой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Муж случайно выпавшей из окна москвички впал в истерику после того, как узнал, что супруги и одного из детей больше нет. Силовики связались с мужчиной, чтобы рассказать ему о происшествии, а также допросить его. Шокированный местный житель примчался на место происшествия быстро, а затем попытался попасть на огороженную лентой территорию, однако в последний момент сотрудники правоохранительных органов схватили его под руки.
На опубликованных в СМИ кадрах видно, как оставшийся вдовцом мужчина впадает в истерику. Силовики спешно заводят несчастного в машину, а затем оттуда раздается нечеловеческий вой. Mash отмечает, что спустя пару минут вдовцу потребовалась помощь — его на «скорой» увезли в больницу.
О самом мужчине известно немногое — он работает техником, чинит лифты. Расследование произошедшего продолжается.
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Теги:
Происшествия , Другое , МВД
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