Россиянка заморила дочь голодом

Уморившую дочь голодом россиянку признали невменяемой

Пермский краевой суд признал невменяемой жительницу Краснокамска , которая заморила голодом 14-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

По данным суда, с марта по июль 2018 года женщина намеренно не кормила дочь, желая ей смерти, из-за чего ребенок потерял массу тела. 16 июля 2018 года женщина не смогла разбудить ребенка. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки.

Против женщины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью»). Суд рассмотрел материалы дела и признал женщину невменяемой, постановив принудительно направить ее в психиатрическую больницу.

Ранее суд приговорил к двум годам условно бывшую завуча школы №3, где училась умершая от истощения семиклассница. Елена Погоржальская признана виновной в халатности, повлекшей смерть (часть 2 статьи 293 УК). Следствие и суд пришли к выводу, что она вовремя не сообщила в социальные службы, что исхудавшая девочка находилась в опасном положении.

Отмечается, что у матери девочки не было работы, а ее отец сидел в тюрьме, но в школе об этом не знали. На занятиях учителя заметили, что ученица похудела, но родительница подростка объяснила это переживаниями из-за оценок. Когда девочка умерла, мать рассказала, что у дочери развилась анорексия из-за претензий одноклассников к ее весу. Погоржальская также обвинила в случившемся расстройство пищевого поведения у семиклассницы.