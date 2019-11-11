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Уморившую дочь голодом россиянку признали невменяемой 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Россиянка заморила дочь голодом
Фото: depositphotos.com
Пермский краевой суд признал невменяемой жительницу Краснокамска, которая заморила голодом 14-летнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.
По данным суда, с марта по июль 2018 года женщина намеренно не кормила дочь, желая ей смерти, из-за чего ребенок потерял массу тела. 16 июля 2018 года женщина не смогла разбудить ребенка. Прибывшие врачи констатировали смерть девочки.
Против женщины возбудили уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью»). Суд рассмотрел материалы дела и признал женщину невменяемой, постановив принудительно направить ее в психиатрическую больницу.
Ранее суд приговорил к двум годам условно бывшую завуча школы №3, где училась умершая от истощения семиклассница. Елена Погоржальская признана виновной в халатности, повлекшей смерть (часть 2 статьи 293 УК). Следствие и суд пришли к выводу, что она вовремя не сообщила в социальные службы, что исхудавшая девочка находилась в опасном положении.
Отмечается, что у матери девочки не было работы, а ее отец сидел в тюрьме, но в школе об этом не знали. На занятиях учителя заметили, что ученица похудела, но родительница подростка объяснила это переживаниями из-за оценок. Когда девочка умерла, мать рассказала, что у дочери развилась анорексия из-за претензий одноклассников к ее весу. Погоржальская также обвинила в случившемся расстройство пищевого поведения у семиклассницы.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Краснокамск
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