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Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге 

Рамблер + ещё 1 21 минуту назад
Таксист изнасиловал россиянку-инвалида
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге таксист ограбил и изнасиловал девушку с инвалидностью из-за отмены вызова. Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, нападение на девушку в инвалидной коляске было совершено 10 ноября около 01:00.
Девушка 1993 года рождения вызвала такси в Горелово на Красносельском шоссе через мобильное приложение «Индрайв». Позже она решила отменить поездку и в коляске спустилась к машине, чтобы объяснить ситуацию водителю по имени Сердар.
Девушка утверждает, что таксист посадил ее в салон и изнасиловал, спрятав коляску в багажнике. Он отобрал у своей жертвы 900 рублей и потребовал еще пять тысяч за отмену вызова. После этого он пошел домой к девушке, где ее родственница передала ему это сумму.
Девушка, инвалид первой группы, обратилась к врачам и в полицию. Вечером в тот же день таксиста задержали и возбудили против него уголовное дело.
Как сообщал «Рамблер», ранее несколько женщин в Москве обвинили таксистов в попытках изнасилований.
В марте этого года СМИ сообщали, что на водителей «Яндекс-такси» пожаловалась москвичка, которую пытались изнасиловать два таксиста подряд.
В июне 2018-го москвичка сообщила, что водитель Uber заблокировал двери, завез ее в безлюдное место и попытался изнасиловать. Девушка рассказала, что ей удалось нажать кнопку разблокировки двери и сбежать. Таксиста задержали. По его версии, он сам высадил девушку, так как она начала курить в машине. Таксист утверждал, что силу к пассажирке он не применял.
В ноябре прошлого года в Москве женщина написала заявление в полицию на таксиста, заявив, что он пытался изнасиловать ее, пока она спала. Москвичка утверждала, что проснулась, когда таксист повалил ее на сиденье и начал душить. Ей удалось сбежать, когда мужчина пересел на переднее сиденье.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Криминал , Санкт-Петербург
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