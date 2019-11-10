Сосед доцента СПбГУ рассказал подробности убийства студентки

Сосед обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ доцента Олега Соколова рассказал подробности преступления.

По его словам, примерно в 4 часа ночи Соколов начал выносить какие-то части тела жертвы. Однако во время очередной ходки, из-за того что подозреваемый был пьян, он упал в реку. Ему помог выбраться один из прохожих. В этот момент и обнаружилось содержимое пакетов Соколова.

Это произошло около 7 часов утра.

"Голова осталась в квартире, в дальней комнате. Не успел вынести", — цитирует мужчину РЕН ТВ.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко, аспирантки СПбГУ и учительницы истории, произошло еще 7 ноября. Доцент Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал труп.

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, жертва была возлюбленной Соколова. Они жили в его квартире на набережной Мойки, где и было обнаружено обезглавленное тело девушки. По предварительным данным, мотивом убийства могло стать то, что у Ещенко были натянутые отношения с дочерьми преподавателя.

Соколова достали из Мойки в ночь на 9 ноября, в его рюкзаке, который он хотел выбросить в реку, обнаружили две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Его доставили в больницу с переохлаждением.

По данным СМИ, мужчина планировал покончить с собой в Петропавловской крепости, когда избавился бы от тела жертвы.

Позже подозреваемый оформил явку с повинной и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Заседание по избранию ему меры пресечения состоится в понедельник.