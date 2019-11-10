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Природный пожар вспыхнул в горах Абхазии 

News.ru + ещё 3 10 ноября 2019
Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Лесной пожар бушует в окрестностях высокогорного села Псху Сухумского района Абхазии. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС республики.
Установить точную картину и границы распространения огня мешает сильная задымлённость. С вертолёта сотрудники МЧС зафиксировали многочисленные очаги возгорания, передаёт «Интерфакс».
Лесной пожар распространился на значительную территорию из-за аномально высокой температуры воздуха.
Стихия бушует в труднодоступных местах высокогорья, и победить её возможно только с помощью специальной авиации. В связи с этим глава МЧС республики Лев Квициния не исключает обращения за помощью к коллегам из РФ.
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп пообещал прекратить экстренное финансирование Калифорнии, в которой бушуют лесные пожары. Он отчитал губернатора Гэвина Ньюсома за «ужасную работу» по их предотвращению.
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Теги:
Происшествия , Кавказ , Пожары , Гэвин Ньюсом , Дональд Трамп , МЧС , Интерфакс , Абхазия
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