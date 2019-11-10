Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии

Природный пожар вспыхнул в горах Абхазии

Лесной пожар бушует в окрестностях высокогорного села Псху Сухумского района Абхазии . Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС республики.

Установить точную картину и границы распространения огня мешает сильная задымлённость. С вертолёта сотрудники МЧС зафиксировали многочисленные очаги возгорания, передаёт «Интерфакс».

Лесной пожар распространился на значительную территорию из-за аномально высокой температуры воздуха.

Стихия бушует в труднодоступных местах высокогорья, и победить её возможно только с помощью специальной авиации. В связи с этим глава МЧС республики Лев Квициния не исключает обращения за помощью к коллегам из РФ.