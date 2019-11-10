Слезы и шок: адвокат о состоянии доцента-убийцы

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии

Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии

«Он находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях, в слезах. Позже уже сможет дать более развёрнутые показания», — приводит 78.ru его слова.

Ранее Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.

9 ноября из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.

Жертвой, предположительно, является бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко. Она также была его возлюбленной.