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Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии 

RT на русском 13 минут назад
Слезы и шок: адвокат о состоянии доцента-убийцы
Фото: соцсети
Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ находится в шоковом состоянии
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«Он находится в шоковом состоянии, в глубоких переживаниях, в слезах. Позже уже сможет дать более развёрнутые показания», — приводит 78.ru его слова.
Ранее Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
9 ноября из реки Мойки был извлечён мужчина. В его рюкзаке оказались две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.
Жертвой, предположительно, является бывшая ученица доцента СПбГУ Соколова Анастасия Ещенко. Она также была его возлюбленной.
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Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов
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