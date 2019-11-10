Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец убитой в Петербурге девушки прокомментировал смерть дочери 

RT на русском 35 минут назад
Отец убитой в Санкт-Петербурге Анастасии Ещенко Олег заявил, что не слышал от дочери жалоб на доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в совершении преступления.
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
«Я знал его (Соколова. — RT) только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нём ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок», — приводит его слова kp.ru.
Ранее стало известно, что убитая Анастасия Ещенко была дочерью полицейской с Кубани и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу.
Накануне СК России возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки подняли мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
В убийстве подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Предположительно, жертва — 24-летняя девушка, которая обучалась у него и была соавтором ряда его научных работ.
Позднее адвокат Александр Почуев сообщил, что Соколов признался в убийстве девушки и оформил явку с повинной.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
RT на русском: последние новости
В результате стрельбы в Швеции погиб подросток В результате стрельбы в Швеции погиб подросток Пассажирский самолёт загорелся при посадке в Египте Пассажирский самолёт загорелся при посадке в Египте Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани Более 50 детей госпитализированы с признаками отравления на Кубани
Комментарии2 
Теги:
Происшествия , Видео , Александр Почуев , Олег Соколов , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Сибири остались без интернета
Жители Сибири остались без интернета
Полицию известили об «Акте мести русским»
Полицию известили об «Акте мести русским» 118
Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее
Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге 255
Стал известен срок наступления климатической зимы
Стал известен срок наступления климатической зимы 4
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение