Отец прокомментировал убийство аспирантки

Отец трагически погибшей аспирантки СПбГУ заявил, что не слышал от дочери жалоб на ее сожителя Олега Соколова . Слова отца передает «КП»

«Я знал его только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок», — рассказал Олег Ещенко.

Накануне петербургское управление СКР возбудило уголовное дело о резонансном убийстве, всколыхнувшем всю Европу. Доцент СПбГУ, ученый-наполеонист мирового уровня Олег Соколов подозревается в том, что убил и распилил труп своей сожительницы, бывшей его студентки.

Основная версия следствия — преподаватель застрелил Анастасию во время ссоры, расчленил и решил утопить части тела в реке Мойке.

Сокурсники рассказали, что Анастасия влюбилась в доцента на первой же лекции в начале третьего курса. «Она бегала за ним с горящими глазами», а к выпуску у них завязались интимные отношения.

Сегодня стало известно, что убитая аспирантка Анастасия Ещенко была дочерью женщины-подполковника МВД и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу.