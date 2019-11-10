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Отец прокомментировал убийство аспирантки 

Рамблер 45 минут назад
Отец трагически погибшей аспирантки СПбГУ заявил, что не слышал от дочери жалоб на ее сожителя Олега Соколова. Слова отца передает «КП».
«Я знал его только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нем ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок», — рассказал Олег Ещенко.
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Накануне петербургское управление СКР возбудило уголовное дело о резонансном убийстве, всколыхнувшем всю Европу. Доцент СПбГУ, ученый-наполеонист мирового уровня Олег Соколов подозревается в том, что убил и распилил труп своей сожительницы, бывшей его студентки.
Основная версия следствия — преподаватель застрелил Анастасию во время ссоры, расчленил и решил утопить части тела в реке Мойке.
Сокурсники рассказали, что Анастасия влюбилась в доцента на первой же лекции в начале третьего курса. «Она бегала за ним с горящими глазами», а к выпуску у них завязались интимные отношения.
Сегодня стало известно, что убитая аспирантка Анастасия Ещенко была дочерью женщины-подполковника МВД и сестрой вратаря молодёжной сборной России по футболу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что бизнесмен Виктор Батурин (брат жены Лужкова) обрисовал Олега Соколова, который был у него консультантом, «нормальным», но считающим, что его задвинули как серьезного ученого».
Комментарии77 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Виктор Батурин , Олег Ещенко , Олег Соколов , СБОРНАЯ РОССИИ , СКР , МВД
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