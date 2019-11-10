Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее

Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии

Владимир Кондаков , подозреваемый в убийстве своего начальника, застройщика Альберта Метледжа, найден мертвым в Сиднее . Об этом сообщает телеканал Seven News.

По заявлению полицию, тело было обнаружено в парке в пригороде Тарен Поинт на юге города. Предполагается, что мужчина отправился туда, чтобы скрыться от следствия по делу об убийстве начальника.

Смерть не рассматривается как подозрительная. Также сообщается, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, личность погибшего не подтверждена.