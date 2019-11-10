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Подозреваемый в убийстве россиянин найден мертвым в Австралии 

Газета.Ru 29 минут назад
Обвиненный в убийстве россиянин найден мертвым в Сиднее
Фото: NSW Police
Владимир Кондаков, подозреваемый в убийстве своего начальника, застройщика Альберта Метледжа, найден мертвым в Сиднее. Об этом сообщает телеканал Seven News.
По заявлению полицию, тело было обнаружено в парке в пригороде Тарен Поинт на юге города. Предполагается, что мужчина отправился туда, чтобы скрыться от следствия по делу об убийстве начальника.
Смерть не рассматривается как подозрительная. Также сообщается, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, личность погибшего не подтверждена.
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Теги:
Происшествия , Владимир Кондаков , Австралия , Сидней
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