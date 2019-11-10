Полицию известили об «Акте мести русским»

Неизвестные сообщили об «Акте мести русским» в Петербурге и Москве

Силовые службы, метрополитен и торговые центры в Санкт-Петербурге получили несколько писем о якобы готовящихся терактах в Северной столице и Москве . Своё обращение злоумышленники назвали «Акт мести русским». В тексте даже называются вероятные исполнители. Заявление отправлено ведомствам с электронного адреса жительницы Москвы Лады Селезнёвой — дочери адвоката Сергея Селезнёва . Внизу послания стоит подпись «Шахидка». Авторы утверждали, что они якобы изготовили свыше 10 бомб и заложили заряды в петербургских торгово-развлекательных комплексах «Галерея», «Жемчужная плаза», столичном «Европейском» и других. В начале ноября с «ящика» самого юриста неизвестные угрожали устроить взрывы на станциях подземки Петербурга: «Невский проспект» и «Площадь Восстания». УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Но Селезнёв пока не проходит в качестве подозреваемого, пишет «Фонтанка». За полтора года его проверяли на причастность к возможному минированию самолётов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, железнодорожного вокзала и супермаркета в Минске, многочисленных ТРК в городах РФ. Ни один факт не подтвердился. Некоторые страны Европы внесли Селезнёва в список лиц, причастных к международной преступной деятельности, а США — как сутенёра. МИД России направлял в Рим ноту с просьбой предоставить основания для включения адвоката в список. Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин отметил успехи ФСБ в противодействии терроризму и иностранным разведкам. Глава государства отметил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ведомства пресекли почти четыре десятка преступлений террористической направленности.

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