Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестные сообщили об «Акте мести русским» в Петербурге и Москве 

News.ru 15 минут назад
Полицию известили об «Акте мести русским»
Фото: News.ru
Силовые службы, метрополитен и торговые центры в Санкт-Петербурге получили несколько писем о якобы готовящихся терактах в Северной столице и Москве. Своё обращение злоумышленники назвали «Акт мести русским». В тексте даже называются вероятные исполнители.
Заявление отправлено ведомствам с электронного адреса жительницы Москвы Лады Селезнёвой — дочери адвоката Сергея Селезнёва. Внизу послания стоит подпись «Шахидка». Авторы утверждали, что они якобы изготовили свыше 10 бомб и заложили заряды в петербургских торгово-развлекательных комплексах «Галерея», «Жемчужная плаза», столичном «Европейском» и других.
В начале ноября с «ящика» самого юриста неизвестные угрожали устроить взрывы на станциях подземки Петербурга: «Невский проспект» и «Площадь Восстания». УМВД Адмиралтейского района возбудило уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Но Селезнёв пока не проходит в качестве подозреваемого, пишет «Фонтанка».
За полтора года его проверяли на причастность к возможному минированию самолётов в Москве, Петербурге, на Кипре, в Италии, Белоруссии, железнодорожного вокзала и супермаркета в Минске, многочисленных ТРК в городах РФ. Ни один факт не подтвердился. Некоторые страны Европы внесли Селезнёва в список лиц, причастных к международной преступной деятельности, а США — как сутенёра. МИД России направлял в Рим ноту с просьбой предоставить основания для включения адвоката в список.
Ранее News.ru сообщал, что президент Владимир Путин отметил успехи ФСБ в противодействии терроризму и иностранным разведкам. Глава государства отметил, что за девять месяцев 2019 года сотрудники ведомства пресекли почти четыре десятка преступлений террористической направленности.
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
News.ru: последние новости
СМИ: Соколов пил чай с гостями после убийства аспирантки СМИ: Соколов пил чай с гостями после убийства аспирантки Французский институт уволил расчленившего ученицу историка Французский институт уволил расчленившего ученицу историка МК: арестован таксист, подвозивший убийц главы ингушского ЦПЭ МК: арестован таксист, подвозивший убийц главы ингушского ЦПЭ
Комментарии8 
Теги:
Происшествия , Владимир Путин , Сергей Селезнев , ФСБ , МИД , МВД , Фонтанка.Ру , Москва , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге 194
Стал известен срок наступления климатической зимы
Стал известен срок наступления климатической зимы 3
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла 33
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска 91
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре 218
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение