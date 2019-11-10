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Стало известно о загадочной смерти первой жены преподавателя СПбГУ 

Lenta.ru 19 минут назад
Историк Евгений Понасенков заявил, что первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах. Об этом Понасенков рассказал «Московскому комсомольцу».
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
По его словам, со своей первой супругой Соколов познакомился в школе, где преподавал. Подробности гибели женщины он не раскрыл.
При этом историк сообщил, что год назад призвал декана факультета и ректора вуза уволить преподавателя из университета, поскольку тот якобы опасен.
«Тогда же зачитал заявление другой девушки, которую Соколов истязал на съемной квартире. Университет, как и полиция, проигнорировал мои сообщения», — уточнил Понасенков.
Он также рассказал, что 29 октября Соколов проиграл ему в в суде по делу о плагиате в научных трудах.
« [Соколов] перенервничал сильно. А потом пошел и выместил свое зло на любовнице», — предположил историк.
Ранее 10 ноября стало известно о последнем разговоре Анастасии Ещенко с братом. Девушка сообщила родственнику, что Соколов не захотел пускать ее на день рождения друга, после чего ударил ее и бросил головой об пол. Затем Анастасия ушла из дома, но вскоре вернулась, заявив брату, что все хорошо. Однако наутро она перестала отвечать на звонки.
Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке отрезанные руки своей жертвы. Мужчина находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже он раскаялся в преступлении и оформил явку с повинной. Соколов признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры на почве ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.
Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов заявил, что Соколов был любим студентами вуза и мог оказаться пострадавшим в этом деле. Меру пресечения Соколову изберут 11 ноября.
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Теги:
Происшествия , Видео , Евгений Понасенков , Олег Соколов , Московский комсомолец , Санкт-Петербург
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