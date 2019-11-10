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В результате стрельбы в Швеции погиб подросток 

RT на русском 48 минут назад
Неизвестные взорвали бомбу и открыли стрельбу в Швеции
Фото: Reuters
В результате стрельбы на площади в шведском городе Мальмё погиб 15-летний подросток, ещё один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
Согласно информации правоохранительных органов, неизвестные открыли огонь в пиццерии. Свидетели инцидента заявили, что преступники скрылись с места ЧП на велосипедах.
По данным агентства, стрельба была открыта всего через несколько минут после взрыва установленной в машине бомбы в другом районе Мальмё. Данных о пострадавших в результате инцидента не приводится.
Полиция пока не располагает данными о связи этих двух преступлений.
4 ноября в городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.
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Теги:
Происшествия , Мальме , Швеция
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