Неизвестные взорвали бомбу и открыли стрельбу в Швеции

В результате стрельбы в Швеции погиб подросток

В результате стрельбы на площади в шведском городе Мальмё погиб 15-летний подросток, ещё один несовершеннолетний находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Согласно информации правоохранительных органов, неизвестные открыли огонь в пиццерии. Свидетели инцидента заявили, что преступники скрылись с места ЧП на велосипедах.

По данным агентства, стрельба была открыта всего через несколько минут после взрыва установленной в машине бомбы в другом районе Мальмё. Данных о пострадавших в результате инцидента не приводится.

Полиция пока не располагает данными о связи этих двух преступлений.

4 ноября в городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.