Таксиста арестовали по делу главы ингушского ЦПЭ

МК: арестован таксист, подвозивший убийц главы ингушского ЦПЭ

Силовики задержали таксиста, который, по предварительной информации, увозил с места преступления в Москве убийц начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Как пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, задержанный является уроженцем Ингушетии. Прямого участия в убийстве он не принимал, однако на роль извозчика киллеров его якобы выбрали не случайно.

Как говорит собеседник издания, изначально убийцы собирались застрелить Эльджаркиева именно возле дома, в котором полицейский снимал квартиру с братом и ещё одним человеком, которого предположительно зовут Гурсман Сапралиев.

На место преступления киллеры прибыли на автомобиле Mazda, приобретённом тремя днями до убийства у некоего силовика. Машину на учёт они не поставили и, найдя в Москве автомобиль-двойник, заказали себе такой же номер.

Убив Эльджаркиевых, преступники бросили машину в одном из соседних дворов, а затем пересели в такси Citroen С4, водитель которого отвёз их в Южное Бутово, где преступники снимали квартиру.

Как писал News.ru, убийство Ибрагима Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября. По данным следствия, неизвестный во дворе дома на улице Академика Анохина в Москве не менее 10 раз выстрелил в своих жертв. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Его передали в центральный аппарат СК. Следователи проверяли на причастность к преступлению девятерых человек.