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Доцент Соколов раскаялся в убийстве аспирантки 

Рамблер + ещё 47 1 час назад
Доцент Соколов раскаялся в убийстве аспирантки
Фото: РИА Новости
Доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, признавшийся в жестоком убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, раскаялся в преступлении, сообщает ТАСС. Об этом заявил его адвокат Александр Почуев.
63-летний историк Олег Соколов подозревается в убийстве своей возлюбленной 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, учёный застрелил девушку у себя в квартире, тело расчленил, а останки по частям попытался сбросить в реку Мойку. В воде его заметили таксисты, вызвали полицию. Соколов признался правоохранителям в убийстве и написал чистосердечное признание.
По словам Почуева, защита Соколова планирует добиться для своего подзащитного меры пресечения в виде домашнего ареста, несмотря на то, что сам доцент требует заключить по под стражу.
Адвокат подозреваемого также подчеркнул, что Соколов раскаивается в убийстве.
Как ранее сообщал «Рамблер», защита Соколова также планирует доказать, что он совершил преступление в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью. Сейчас юристы изучают образ жизни убитой Анастасии Ещенко. Они попытаются доказать, что девушка «изводила ревностью» доцента. Аналитики полагают, что этого может быть достаточно для переквалификации дела по статье «убийство» на статью «убийство в состоянии аффекта». В результате вместо наказания вплоть до 15 лет тюрьмы, Соколов мог бы быть приговорён к исправительным работам на срок до двух лет либо к заключению на срок до трех лет.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Александр Почуев , Олег Соколов , ИТАР-ТАСС
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