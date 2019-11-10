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Брат убитой аспирантки рассказал об их последнем разговоре 

Рамблер 18 минут назад
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал, что доцент Соколов избил ее накануне преступления, назвав «неблагодарной». Слова родственника приводит РЕН ТВ.
"Она с благоговением ему в рот смотрела"
Сергей Ещенко поведал, что сестра Настя позвонила ему в ночь с 7 на 8 ноября. Девушка, рыдая, рассказала, что ее сожитель Олег Соколов ударил ее. Она собиралась пойти на день рождения к знакомым, но это не понравилось доценту.
«Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей кроме меня позвонить некому», — поделился Андрей.
Он попросил сестру не возвращаться к пожилому дебоширу, но она сказала, что ей надо забрать вещи. Анастасия планировала на время переселиться в общежитие.
63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова подозревают в жесткой расправе над 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко. По версии следствия, он убил девушку, распилил тело и принялся по частям сбрасывать останки в Мойку. Доцент был пьян и упал в воду.
Его вытащили спасатели. В сумке преподавателя нашли отрубленные руки девушки, при обыске в квартире — окровавленную пилу и другие останки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербург из Краснодара приехала мать убитой аспирантки — подполковник полиции.
Комментарии39 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Олег Соколов , РЕН ТВ
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