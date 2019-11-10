Мать убитой студентки приехала в Петербург

Подполковник МВД России Галина Ещенко приехала в Санкт-Петербург, где накануне в реке Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Уточняется, что 49-летнюю мать убитой девушки встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу. Они обеспечили женщине место проживания и транспорт. Также рядом с ней в настоящее время находится психолог полицейского ГУ.
Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года. До этого имела опыт работы школьным учителем и психологом. Год назад была назначена на должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом.