Мать убитой студентки приехала в Петербург

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Уточняется, что 49-летнюю мать убитой девушки встретили оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу. Они обеспечили женщине место проживания и транспорт. Также рядом с ней в настоящее время находится психолог полицейского ГУ.

Галина Ещенко служит в полиции Калининского района Краснодарского края с 2005 года. До этого имела опыт работы школьным учителем и психологом. Год назад была назначена на должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом.