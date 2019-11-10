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«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 

Рамблер 23 минуты назад
Депутат Госдумы раскрыл детали бойни, произошедшей в воинской части в Забайкалье.
Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в части, где солдат расстрелял сослуживцев, сообщает «МК».
Парламентарий рассказал, что это особая часть, находится в глухом лесу. Бойцы охраняют важные военные объекты. Там двойной охраняемый периметр, высокий забор, колючая проволока. Надо пройти 2 КПП. На территории запрещены сотовые телефоны.
Массовое убийство произошло в караульном городке. Там до сих пор видны силуэты тел, обведенные мелом, запекшиеся лужи крови. Это оставляет тяжелое впечатление.
Караульный городок — это огороженная площадка со столами, где караульная смена разряжает магазины. Шамсутдинов дождался, пока все сослуживцы разрядят автоматы и открыл огонь.
«Ближе всех к нему стояли офицеры. Он выстрелил в них и дальше начал солдат расстреливать. Трое солдат побежали в дальний угол караульного городка, к забору. Тот, который бежал первым, успел через забор перелезть. Второго он тяжело ранил. А того, кто бежал последним, он убил. Вернулся обратно, где ребята подавали признаки жизни, умоляли не стрелять, и всех добил», — рассказал депутат.
После этого Шамсутдинов начал метаться по части в поисках ключей от ворот. Сослуживцам удалось забаррикадироваться или вовремя закрыть двери. Солдат выстрелил в окно дежурного по части, побежал к воротам, но не смог перелезть через 2,5-метровый забор с колючей проволокой.
Задержала Шамсутдинова группа быстрого реагирования. Выстрелами в воздух офицер заставил солдата бросить автомат и лечь на землю.
Всего подозреваемый расстрелял 58 патронов из 120 в четырех магазинах.
Депутат отметил, что в части нет дедовщины и неуставных отношений, он смог определить это как бывший военный, окончивший десантное училище — «по глазам и внешнему виду бойцов».
«Не видел морально угнетенных людей, запущенных, у которых грязные руки, под ногтями, засаленная форма. И близко ничего такого нет. Все в чистой форме, ухоженные… Я списки погибших посмотрел. Двое погибших — одногодки стрелка. Один — призван с ним из одного города. Это к вопросу о дедовщине», — сказал Шерин.
Он также исключил версию об угрозах изнасилованием (об этом сообщали некоторые СМИ).
«У одного убитого им офицера, капитана, осталась жена и трехлетняя дочь. У старшего лейтенанта — беременная жена. У контрактника осталась жена и трехлетняя дочь. Не похоже на каких-то извращенцев», — сказал парламентарий.
По его словам, Шамсутдинов имеет особенности психики.
«Я делаю вывод, что у парня есть определенные психические особенности. Возможно, особенности воспитания. Может, компьютерных игр насмотрелся. Судя по тому, что смог узнать из разговоров в части, считаю, что парень не выдержал условий службы. Он приехал служить в глухую тайгу из города, где танцклубы, кинотеатры, девчонки молодые. А тут двойной забор»… Опять же в армии попадаешь из семейной обстановки в мужской коллектив, где 24 часа в сутки ты рядом с сослуживцами. Да, в этой системе отношений надо найти свое место. Но, получается, кто-то не справляется с этим», — подытожил Шерин.
Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев в воинской части поселка Горный в Забайкалье. Преступление произошло 25 октября при смене караула. После этого солдат сдался.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отец обвиняемого попросил сына сотрудничать со следствием.
Комментарии208 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Видео , Криминал , Александр Шерин , Госдума
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