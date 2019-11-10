«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье

Депутат Госдумы раскрыл детали бойни, произошедшей в воинской части в Забайкалье.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в части, где солдат расстрелял сослуживцев, сообщает «МК».

Парламентарий рассказал, что это особая часть, находится в глухом лесу. Бойцы охраняют важные военные объекты. Там двойной охраняемый периметр, высокий забор, колючая проволока. Надо пройти 2 КПП. На территории запрещены сотовые телефоны.

Массовое убийство произошло в караульном городке. Там до сих пор видны силуэты тел, обведенные мелом, запекшиеся лужи крови. Это оставляет тяжелое впечатление.

Караульный городок — это огороженная площадка со столами, где караульная смена разряжает магазины. Шамсутдинов дождался, пока все сослуживцы разрядят автоматы и открыл огонь.

«Ближе всех к нему стояли офицеры. Он выстрелил в них и дальше начал солдат расстреливать. Трое солдат побежали в дальний угол караульного городка, к забору. Тот, который бежал первым, успел через забор перелезть. Второго он тяжело ранил. А того, кто бежал последним, он убил. Вернулся обратно, где ребята подавали признаки жизни, умоляли не стрелять, и всех добил», — рассказал депутат.

После этого Шамсутдинов начал метаться по части в поисках ключей от ворот. Сослуживцам удалось забаррикадироваться или вовремя закрыть двери. Солдат выстрелил в окно дежурного по части, побежал к воротам, но не смог перелезть через 2,5-метровый забор с колючей проволокой.

Задержала Шамсутдинова группа быстрого реагирования. Выстрелами в воздух офицер заставил солдата бросить автомат и лечь на землю.

Всего подозреваемый расстрелял 58 патронов из 120 в четырех магазинах.

Депутат отметил, что в части нет дедовщины и неуставных отношений, он смог определить это как бывший военный, окончивший десантное училище — «по глазам и внешнему виду бойцов».

«Не видел морально угнетенных людей, запущенных, у которых грязные руки, под ногтями, засаленная форма. И близко ничего такого нет. Все в чистой форме, ухоженные… Я списки погибших посмотрел. Двое погибших — одногодки стрелка. Один — призван с ним из одного города. Это к вопросу о дедовщине», — сказал Шерин.

Он также исключил версию об угрозах изнасилованием (об этом сообщали некоторые СМИ).

«У одного убитого им офицера, капитана, осталась жена и трехлетняя дочь. У старшего лейтенанта — беременная жена. У контрактника осталась жена и трехлетняя дочь. Не похоже на каких-то извращенцев», — сказал парламентарий.

По его словам, Шамсутдинов имеет особенности психики.

«Я делаю вывод, что у парня есть определенные психические особенности. Возможно, особенности воспитания. Может, компьютерных игр насмотрелся. Судя по тому, что смог узнать из разговоров в части, считаю, что парень не выдержал условий службы. Он приехал служить в глухую тайгу из города, где танцклубы, кинотеатры, девчонки молодые. А тут двойной забор»… Опять же в армии попадаешь из семейной обстановки в мужской коллектив, где 24 часа в сутки ты рядом с сослуживцами. Да, в этой системе отношений надо найти свое место. Но, получается, кто-то не справляется с этим», — подытожил Шерин.

Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев в воинской части поселка Горный в Забайкалье. Преступление произошло 25 октября при смене караула. После этого солдат сдался.