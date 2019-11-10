«Готовился три дня»: раскрыты детали бойни в Забайкалье

«Готовился три дня»: раскрыты детали расстрела солдат в Забайкалье

Срочник Рамиль Шамсутдинов готовил расстрел солдат в Забайкалье три дня, а после преступления пытался сбежать. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин после посещения военной части, где служил тюменец.

По словам Шерина, во время смены караула Шамсутдинов имитировал разоружение и ждал, когда от патронов избавятся другие сослуживцы, после чего начал их расстреливать. «Потом он пытался сбежать, но часть настолько закрытая, настолько грамотно все оборудовано, что он не смог», — сказал депутат в разговоре с «Московским комсомольцем».

Также первый зампред комитета Госдумы по обороне пояснил, что тюменец решился на преступление, поскольку его «все достало». «Преступление он планировал три дня, действовал хладнокровно и расчетливо. Я делаю вывод, что у парня есть определенные психические особенности», — цитирует Шерина сайт argumenti.ru.