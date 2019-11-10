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Ученики пяти российских школ массово попали в больницу 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Ученики пяти российских школ массово попали в больницу
Фото: РИА Новости
Ученики пяти школ в Краснодарском крае массово отравились и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.
Отравление произошло в субботу, 9 ноября, в городе Кропоткин. 28 детей школьного возраста поступили в инфекционное отделение с кишечными явлениями. На следующий день, 10 ноября, число госпитализированных увеличилось до 41 человека.
По данным Минздрава, заболевшие школьники — разных возрастных групп. Им оказывают медицинскую помощь. Также в Кропоткин направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Чем именно отравились дети, не уточняется.
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Теги:
Происшествия , Образование , Краснодарский Край
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