Ученики пяти российских школ массово попали в больницу

Ученики пяти школ в Краснодарском крае массово отравились и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.

Отравление произошло в субботу, 9 ноября, в городе Кропоткин. 28 детей школьного возраста поступили в инфекционное отделение с кишечными явлениями. На следующий день, 10 ноября, число госпитализированных увеличилось до 41 человека.

По данным Минздрава, заболевшие школьники — разных возрастных групп. Им оказывают медицинскую помощь. Также в Кропоткин направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Чем именно отравились дети, не уточняется.