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Небесный «поцелуй»: разрушительный удар молнии в асфальт у заправки попал на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Разрушительный удар молнии в асфальт у заправки попал на видео
Фото: Fort Worth Fire Department, twitter
В результате попадания в земле образовалась воронка: ее площадь составляет 15х15 футов, а глубина — три.
Огромный кратер образовался в результате мощного удара молнии на территории американского города Форт-Уэрт в Техасе. Момент такого небесного «поцелуя» попал на видео. <br/>
Известно, что инцидент случился еще в конце октября, однако видео появилось в Интернете лишь сейчас. Молния попала в асфальт вблизи автозаправки. В результате в земле образовалась воронка: ее площадь составляет 15х15 футов (1 фут равен приблизительно 0,3 метра), а глубина — три.
По данным местной полиции, пострадавших в результате инцидента нет. Однако на ролике, опубликованном в Сети, видно, что попадание молнии сопровождалось яркой вспышкой и небольшим возгоранием.
В результате, был разрушен бетон: куски асфальта разлетелись на расстояние до 20 метров от точки удара, сообщает Fox4news.
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Теги:
Происшествия , Форт-Уэрт
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