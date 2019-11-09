Подросток погиб спасая кошек из огня

Российский подросток пытался спасти кошек из огня и погиб

Подмосковье 15-летний мальчик погиб, пытаясь вытащить из огня своих кошек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел днем 9 ноября под городом Электросталь . Из горящего дома выбежала супружеская пара и их сын. Однако вскоре подросток вспомнил, что в здании остались его питомцы и бросился обратно, чтобы их спасти. Выбраться юноша уже не смог. Судьба кошек не уточняется.

По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва газового баллона.

В апреле бразильская модель Каролина Биттенкурт прыгнула в море ради спасения тонущих собак и погибла. Ее питомцы упали в море из-за сильного ветра. Тогда женщина ринулась на помощь животным. Ее муж последовал за ней, однако в воде из-за шторма они потеряли друг друга из виду. В результате мужчине пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить.