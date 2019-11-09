Страшное приземление: самолет загорелся при посадке

В Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси у совершавшего посадку украинского самолета

Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины , загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта.

По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья".

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", — отмечается в заявлении ведомства.

Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.