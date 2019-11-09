Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шарм-эш-Шейхе загорелось шасси у совершавшего посадку украинского самолета 

ТАСС + ещё 2 45 минут назад
Страшное приземление: самолет загорелся при посадке
Фото: РИА Новости
Шасси самолета, совершавшего рейс из Украины, загорелось при посадке в аэропорту египетского курортного города Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщило в субботу Министерство гражданской авиации Египта.
По информации ведомства, "после приземления борта в результате утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья".
"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и, тем самым, избежать катастрофы", — отмечается в заявлении ведомства.
Как отмечается, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы, пострадавших нет.
Видео дня. Кота не пустили в салон самолета из-за лишнего веса
ТАСС: последние новости
Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве В Москве из-за пожара эвакуировали 350 посетителей ТЦ "Смоленский пассаж" В Москве из-за пожара эвакуировали 350 посетителей ТЦ "Смоленский пассаж" В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве В Забайкалье задержали пятого подростка по подозрению в убийстве 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лет пять только извинениями бы и занимался»
«Лет пять только извинениями бы и занимался» 1
Жители Донбасса захотели присоединения к России
Жители Донбасса захотели присоединения к России 288
Умер «Паша Фейс-контроль»
Умер «Паша Фейс-контроль» 19
По запросу РФ: в Польше задержан радикал из Украины
По запросу РФ: в Польше задержан радикал из Украины 34
Не доказано: адвокат историка-убийцы сделал заявление
Не доказано: адвокат историка-убийцы сделал заявление 52
Видео
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
00:15
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
Происшествия Криминал
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
04:06
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
Шоу-бизнес
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
01:19
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
Общество
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
03:01
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
Украина В мире
Россия проиграла Украине в ООН
01:26
Россия проиграла Украине в ООН
В мире Политика
Горбачев назвал виновных в развале СССР
01:17
Горбачев назвал виновных в развале СССР
Политика
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
00:15
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
Происшествия Криминал
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
00:30
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
На складе в Реутове произошел пожар
01:00
На складе в Реутове произошел пожар
Происшествия Пожары
Больше видео