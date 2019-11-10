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Украинский самолет загорелся в Шарм-эш-Шейхе 

Российская Газета + ещё 6 49 минут назад
ЧП в воздухе: Самолет загорелся прямо при посадке
Фото: globallookpress.com
В аэропорту египетского города Шарм-эш-Шейх загорелся украинский самолет. Инцидент произошел во время посадки. После приземления из-за утечки масла из гидравлической системы загорелась шина шасси лайнера, прилетевшего из Запорожья.
"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб удалось предотвратить распространение огня на другие части самолета", — говорится в сообщении Министерства гражданской авиации Египта. Пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал.
Самолет принадлежит компании SkyUp Airlines.
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Теги:
Происшествия
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