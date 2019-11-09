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Умер «Паша Фейс-контроль»
Lenta.ru
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ещё 1
1 час назад
Фото:
Telegram-канал Mash
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2
В
Москве
умер Павел Пичугин, более известный как «Паша Фейс-контроль». Об этом сообщает
Telegram-канал Mash
.
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