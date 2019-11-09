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В РВИО открестились от убившего студентку преподавателя 

Lenta.ru 2 часа назад
В РВИО открестились от убившего студентку преподавателя
Фото: Lenta.ru
Историк и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, никогда не состоял в Российском военно-историческом обществе (РВИО). Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила советница председателя организации Ирина Казначеева, передает «Газета.Ru»
По словам Казначеевой, несмотря на появление информации о том, что Соколов является членом организации, она впервые слышит его имя.
Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историк находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.
Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство.
В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.
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Теги:
Происшествия , Ирина Казначеева , Олег Соколов , МВД , Российское военно-историческое общество , Газета.Ru
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