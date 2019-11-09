В РВИО открестились от убившего студентку преподавателя

По словам Казначеевой, несмотря на появление информации о том, что Соколов является членом организации, она впервые слышит его имя.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными руками Ещенко. Историк находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из-за ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство.