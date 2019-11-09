Рабочий погиб во время сварки труб в траншее

Рабочий в Башкортостане погиб во время сварки труб в траншее

Во время работ на трубопроводе в Башкортостане обвалилась стенка траншеи, один из оказавшихся под землёй рабочих погиб. Информацию об этом распространили в республиканском ГУ МЧС

Инцидент произошёл в населённом пункте Учалы во время спаивания трубопровода на глубине двух метров. В результате обвала стенки траншеи под землёй оказались три работника, передаёт «Интерфакс».

Один из рабочих, мужчина 1981 года рождения, погиб. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Их осматривают представители скорой помощи.

Как писал News.ru, жительница Оренбургской области погибла, оказавшись засыпанной семенами подсолнечника. По данным регионального СУ СК, трагедия случилась 1 ноября на складе АО «Саринский элеватор».