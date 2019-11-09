«Поднес утюг к моему лицу»: выжившие жертвы историка-убийцы заговорили

Историка-потрошителя из СПбГУ ранее уже обвиняли в насилии. Однако в МВД Минобразования и петербургском госуниверситете не сделали соответствующих выводов, что привело к зверскому убийству.

Напомним, о кровавой драме в культурной столице стало известно сегодня утром. 63-летний историк с мировым именем Олег Соколов убил и пилой расчленил свою ученицу. Его поймали, когда он пытался утопить в Мойке отрезанные руки девушки.

Но криминальные наклонности историка проявились еще полтора года назад. Тогда Соколов связал и избил прежнюю любовницу-студентку. В мае 2018 года в издании МК в Питере вышла заметка , в которой молодая сожительница Соколова рассказала журналистам, что он избил ее, связал, поднес к лицу раскаленный утюг и угрожал убить и закопать труп на стройке.

Поводом стал гнев доцента, вызванный желанием девушки уйти от любовника, годящегося ей в дедушки. Издание опубликовало заявление девушки, поданное в 43 отдел полиции Петроградского района:

«Я оказалась абсолютно беспомощной, не способной оказать сопротивление. Соколов О. В. вышел в соседнюю комнату, пока я оставалась привязанной к стулу в прихожей. Из комнаты он вернулся с утюгом и на моих глазах включил его в розетку. Когда утюг нагрелся, он поднес его к моему лицу, так что я ощущала его исходящий от него жар, и стал угрожать, что изуродует меня на всю жизнь. После чего стал методично избивать меня по лицу, голове, наносил удары в грудь и живот. На все мои мольбы остановиться и одуматься, он только еще сильнее бил меня и угрожал, что убьет, а труп закопает на ближайшей стройке, где меня вряд ли найдут. В течение часа или более того, Соколов О. В. избивал меня, наносил удары, как было описано выше, поднимал за волосы и за уши вместе со стулом».

Однако уголовное дело против доцента не возбудили. Журналисты МК опубликовали в 2018 году комментарий, ставший, к сожалению, пророческими:

«Мы желаем лишь одного: чтобы подобного кошмара не повторилось с кем-либо вновь. Как говорится, предупрежден — значит, защищен».

Знали о странных выходках Соколова и в СПбГУ. Ранее известный историк Евгений Понасенков в монографии «Первая научная история войны 1812 года» обвинил Соколова в плагиате.

Во время публичной лекции один из студентов спросил у доцента, что он думает об этих обвинениях. Соколов начал выкрикивать оскорбления в адрес Понасенкова, и приказал студенту убраться из зала, а поклонники Соколова набросились на него и избили. После этого на сайте СПбГУ было опубликовано официальное решение университетской комиссии по этике. В нем было сказано, что «Соколов О. В., как лектор, допустил нарушение норм этики взаимоотношений со слушателями и нанес, тем самым, ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом».

Ранее Рамблер сообщал , что историк Понасенков предупреждал о том, что Соколов ненормален.

«Я год говорил, что все будет очень плохо, что он ненормален», — заявил телеканалу Понасенков.

Историк сообщил, что обратился с просьбой об увольнении Соколова к директору института истории и к ректору вуза. Он просил не пускать Соколова к студентам, но его не послушали.