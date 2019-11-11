Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы

Соловьев напомнил, что историка вытащили из реки, когда он пытался утопить части тела своей жертвы.

«Какая явка с повинной? Куда он явился? Теперь Отделение полиции на дне Мойки? Все эти сказки, что он собирался в костюме Наполеона покончить с собой в Петропавловской крепости полнейшая чушь. Хотел бы покончить, не стал бы избавляться от тела убитой», — написал телеведущий (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Также Соловьев раскритиковал версию адвокатов о состоянии аффекта Соколова.

«Убил в четверг. А в пятницу принимал гостей, где-то в квартире спрятав труп убитой. В субботу пошёл избавляться от трупа. Все это время был в состоянии аффекта? Совсем с дуба рухнули», — возмутился он.

По мнению Соловьева, Соколов не заслуживает снисхождения, так как имеет на своем счету задокументированную историю жестокого отношения к женщинам.

«И никакой он не Сир, никакой не Наполеон. Всю жизнь Соколов из себя корчил Наполеона, а так про него ничего и не понял», — заключил телеведущий.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк застрелил девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.