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В челябинском кинотеатре на глазах у детей вспыхнул пожар: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 42 минуты назад
Родители стали возмущаться, что школьников не вывели из здания.
В кинотеатре досугового центра «Импульс» в Челябинске произошел пожар. Пламя прямо на глазах у школьников вспыхнуло в баре, там загорелся аппарат для попкорна, сообщает ГТРК «Южный Урал».
По словам очевидцев, машина заискрила, и искры попали на кукурузу. Произошедшее школьники, пришедшие на сеанс, стали снимать на телефоны. Работники кинотеатра тем временем пытались потушить пламя.
Родителей такое поведение персонала шокировало. В соцсетях они написали, что сразу после возгорания детей нужно было вывести из помещения. Кроме того, люди были удивлены, что не сработала пожарная сигнализация.
Многие из родителей вспомнили трагедию, произошедшую в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта 2018 года. Тогда в результате пожара в торговом центре погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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Теги:
Происшествия , Пожары , ГТРК "Южный Урал" , Челябинск
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