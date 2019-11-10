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В Боливии за три недели протестов пострадали 400 человек 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
В Боливии за три недели протестов пострадали 400 человек
Фото: Reuters
Полиция задержала около 200 человек.
Кстати, среди митингующих были замечены и стражи порядка. Министр обороны страны Хавьер Савалету заявил, что "некоторые полицейские устроили мятеж". Он добавил, что власти не собираются привлекать военных к сдерживанию протестов.
Напомним, главу государства жители Боливии выбирали 20 октября. Победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник — Карлос Меса — не признал результаты выборов. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
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Теги:
Происшествия , В мире , Латинская Америка , Боливия
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