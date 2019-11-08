Топ-менеджер «Ростеха» подала в суд на пользователя соцсети

Женщина попросила арбитраж защитить её честь и достоинство, сообщается в Telegram объединённой пресс-службы судов города.

Причиной стала запись «Главу департамента Ростеха обвиняют в краже коллекционного вина на $1 млн». В настоящий момент иск ещё не принят к производству.