Топ-менеджер «Ростеха» подала в суд на пользователя соцсети 

Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Алла Лалетина обратилась с иском в суд Санкт-Петербурга. Она считает, что пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр Овчинников опорочил её деловую репутацию.
Женщина попросила арбитраж защитить её честь и достоинство, сообщается в Telegram объединённой пресс-службы судов города.
Причиной стала запись «Главу департамента Ростеха обвиняют в краже коллекционного вина на $1 млн». В настоящий момент иск ещё не принят к производству.
Как писал News.ru, ранее журнал Forbes ответил на заявление группы «Сафмар», в котором публикация о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в 1 трлн рублей была названа ложью и примером «коррумпированной журналистики». Директор издания по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман подчёркивал, что описанные в материале данные находят подтверждение в открытых источниках. Он добавил, что издатель журнала намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.