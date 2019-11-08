Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Топ-менеджер «Ростеха» подала в суд на пользователя соцсети 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Топ-менеджер «Ростеха» подала в суд на пользователя соцсети
Фото: РИА Новости
Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Алла Лалетина обратилась с иском в суд Санкт-Петербурга. Она считает, что пользователь социальной сети «ВКонтакте» Александр Овчинников опорочил её деловую репутацию.
Женщина попросила арбитраж защитить её честь и достоинство, сообщается в Telegram объединённой пресс-службы судов города.
Причиной стала запись «Главу департамента Ростеха обвиняют в краже коллекционного вина на $1 млн». В настоящий момент иск ещё не принят к производству.
Как писал News.ru, ранее журнал Forbes ответил на заявление группы «Сафмар», в котором публикация о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в 1 трлн рублей была названа ложью и примером «коррумпированной журналистики». Директор издания по маркетингу и связям с общественностью Дмитрий Озман подчёркивал, что описанные в материале данные находят подтверждение в открытых источниках. Он добавил, что издатель журнала намерен обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
News.ru: последние новости
К подрыву российского A321 над Синаем причастен террорист из Дании К подрыву российского A321 над Синаем причастен террорист из Дании Ребёнок умер после драки со сверстниками в Екатеринбурге Ребёнок умер после драки со сверстниками в Екатеринбурге Летевший в Италию лайнер вернулся в Шереметьево из-за неисправности Летевший в Италию лайнер вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Комментарии1 
Теги:
Происшествия , Александр Овчинников , Михаил Гуцериев , Ростех , Forbes , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 574
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе»
«Никому не пожелаю»: Гагарина расплакалась на «Голосе» 1
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ 34
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 300
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами
«Омерзительно»: Чубайс обозвал советских граждан идиотами 88
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение