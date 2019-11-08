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Самолет Нижневартовск — Новосибирск вернулся в аэропорт по техническим причинам 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Самолет S7 не долетел до цели
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам через 15 минут после взлета. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах региона.
По данным СМИ, у самолета не убралась передняя стойка шасси после взлета.
"Самолет вернулся по техническим причинам в аэропорт вылета через 15 минут после взлета. Будет замена воздушного судна. Новый самолет в ближайшее время вылетит в Ханты-Мансийский автономный округ из Новосибирска, где находится база авиакомпании. Никто из более чем 40 пассажиров не пострадал, посадка в штатном режиме", — сообщил источник.
Факт возвращения воздушного судна в аэропорт вылета подтвердили ТАСС в представительстве авиакомпании S7 в Нижневартовске. "Все пассажиры получат питание, если необходимо. Пассажиры смогут вылететь в ближайшие четыре часа по маршруту", — заверили в представительстве, не уточнив причин и обстоятельств инцидента.
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Теги:
Происшествия , АК S7 , ИТАР-ТАСС , Нижневартовск , Новосибирск
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