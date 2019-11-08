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Сотрудники ДПС задержали автомобиль BMW с похищенным на Рублевском шоссе мужчиной в багажнике 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике
Фото: РИА Новости
Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из багажника мужчину, после того как его похитили на Рублевском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные в районе д. 74 по Рублевскому шоссе избили мужчину, потом запихнули его в багажник автомобиля BMW и скрылись в сторону области. Сотрудниками ДПС преступники были задержаны», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что похищенный мужчина был освобожден из багажника автомобиля.
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Теги:
Происшествия , Криминал , ГИБДД
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