На Рублевке задержали BMW с человеком в багажнике

Сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW и освободили из багажника мужчину, после того как его похитили на Рублевском шоссе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестные в районе д. 74 по Рублевскому шоссе избили мужчину, потом запихнули его в багажник автомобиля BMW и скрылись в сторону области. Сотрудниками ДПС преступники были задержаны», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что похищенный мужчина был освобожден из багажника автомобиля.