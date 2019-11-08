Раскрыты подробности смерти школьницы после драки

Раскрыты подробности смерти 15-летней россиянки после драки подростков

Убитую в Екатеринбурге школьницу случайно зарезал одноклассник, ударив в грудь ножом. Об этом изданию «Подъем» рассказала сестра девушки.

Знакомая погибшей подтвердила изданию, что у той не было конфликта с участниками драки. По данным «Подъема», парни повздорили, а девушка «попала одному из них под руку».

Ранее стало известно, что 5 ноября несовершеннолетняя девушка умерла после драки между шестью подростками. Во время потасовки она получила тяжелую рану и умерла в больнице, возбуждено уголовное дело.