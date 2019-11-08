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Раскрыты подробности смерти 15-летней россиянки после драки подростков 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты подробности смерти школьницы после драки
Фото: РИА Новости
Убитую в Екатеринбурге школьницу случайно зарезал одноклассник, ударив в грудь ножом. Об этом изданию «Подъем» рассказала сестра девушки.
Знакомая погибшей подтвердила изданию, что у той не было конфликта с участниками драки. По данным «Подъема», парни повздорили, а девушка «попала одному из них под руку».
Ранее стало известно, что 5 ноября несовершеннолетняя девушка умерла после драки между шестью подростками. Во время потасовки она получила тяжелую рану и умерла в больнице, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых, подозреваемый был задержан в колледже прямо во время учебы. Орудием преступления является колюще-режущий предмет, который нашли у него дома. Оружие изъяли. По словам Горелых, есть основания утверждать, что девушка была убита из-за неосторожно высказанной фразы.
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Теги:
Происшествия , Валерий Горелых , МВД , Екатеринбург
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