Енот разгромил частный дом в Подмосковье

Енот забрался в один из частных домов в поселке Красково под Люберцами и раскидал вещи. Об этом пишет " Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.

По словам хозяйки дома, она ненадолго ушла из дома, а, когда вернулась, увидела полуразрушенный дом и енота, который гулял по дому на задних лапах. В частности, как посетовала женщина, животное погрызло линолеум и плинтус. Также он раскидал многие вещи по дому.

"Он все разнес", — пожаловалась хозяйка дома.

Она призналась, что очень испугалась незваному гостю, однако через время нашла с ним общий язык. Она поставили миску с едой и это его усмирило.

В настоящее время хищник находится на двухнедельном карантине. Предполагается, что он домашний.