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Енот разгромил частный дом в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Енот разгромил частный дом в Подмосковье
Фото: Газета.Ru
Енот забрался в один из частных домов в поселке Красково под Люберцами и раскидал вещи. Об этом пишет "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.
По словам хозяйки дома, она ненадолго ушла из дома, а, когда вернулась, увидела полуразрушенный дом и енота, который гулял по дому на задних лапах. В частности, как посетовала женщина, животное погрызло линолеум и плинтус. Также он раскидал многие вещи по дому.
"Он все разнес", — пожаловалась хозяйка дома.
Она призналась, что очень испугалась незваному гостю, однако через время нашла с ним общий язык. Она поставили миску с едой и это его усмирило.
В настоящее время хищник находится на двухнедельном карантине. Предполагается, что он домашний.
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Теги:
Происшествия , Люберцы , Московская область
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