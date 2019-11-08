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Врачи Кабардино-Балкарии спасли руки 17-летнему альпинисту 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Врачи спасли руки 17-летнему альпинисту
Фото: РИА Новости
Врачи Кабардино-Балкарии (КБР) спасли от ампутации руки 17-летнему альпинисту, который обморозил их во время самостоятельного восхождения на Эльбрус. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.
"В сентябре 2019 года в Республиканскую детскую клиническую больницу (РДКБ) попал 17-летний турист из Череповца с тяжелыми обморожениями кистей обеих рук и стоп. Подросток получил обморожения, когда заблудился при попытке самостоятельно совершить восхождение на Эльбрус. Врачи сделали все, чтобы спасти пациенту обмороженные конечности, пальцы, на которых начался сухой некроз, удалось спасти все пальцы конечностей, кроме одного", — говорится в сообщении.
Бригада Центра медицины катастроф доставила пострадавшего в РДКБ в тяжелом состоянии, ребенок не ориентировался в пространстве. Его искали всю ночь и обнаружили рано утром совсем обессилевшим почти на вершине, на высоте 5600 метров.
В конце сентября мальчик был переведен для дальнейшего лечения в Детскую клиническую больницу № 9 им. Г. Н. Сперанского в Москве и в настоящее время продолжает лечиться.
"Недавно врачи РДКБ связались с бывшим пациентом, и юный покоритель Эльбруса в телефонном разговоре сказал, что чувствует себя хорошо и надеется на полное выздоровление", — отметили в ведомстве.
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Теги:
Происшествия , Другое , Минздрав РФ , Кабардино-Балкарская Республика , Череповец
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