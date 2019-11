Автора хита Can't Stand Me Now арестовали за кокаин

Бывшего фронтмена британских групп The Libertines и Babyshambles Пита Доэрти арестовали за попытку купить кокаин на улице. Об этом сообщает The Washington Post.

Как уточняется, это не первый подобный случай. Музыканта неоднократно задерживали из-за преступлений, связанных с хранением запрещенных веществ. Его не раз обвиняли в вождении под воздействием наркотиков, а в 2008 году приговорили к 14 неделям тюрьмы. В 2015 году музыкант проходил лечение в профильной клинике в Таиланде, после чего заявил, что отправится в музыкальный тур в компании нарколога.

Рок-группа The Libertines была основана в 1997 году Карлом Баратом и Питером Доэрти. За это время коллектив записал три студийные пластинки. Среди наиболее известных песен коллектива — Can't Stand Me Now, Arbeit Macht Frei и Time For Heroes.