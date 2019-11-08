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Автора хита Can't Stand Me Now арестовали за попытку купить кокаин 

Lenta.ru 1 час назад
Автора хита Can't Stand Me Now арестовали за кокаин
Фото: РИА Новости
Бывшего фронтмена британских групп The Libertines и Babyshambles Пита Доэрти арестовали за попытку купить кокаин на улице. Об этом сообщает The Washington Post.
Инцидент произошел в Париже. В ночь с четверга на пятницу 40-летнего музыканта задержали местные полицейские. По информации французских СМИ, у артиста при себе уже было два грамма наркотиков, но эти данные не подтвердили сотрудники правоохранительных органов. В то же время они не уточнили, при каких обстоятельствах Доэрти пытался приобрести кокаин.
Как уточняется, это не первый подобный случай. Музыканта неоднократно задерживали из-за преступлений, связанных с хранением запрещенных веществ. Его не раз обвиняли в вождении под воздействием наркотиков, а в 2008 году приговорили к 14 неделям тюрьмы. В 2015 году музыкант проходил лечение в профильной клинике в Таиланде, после чего заявил, что отправится в музыкальный тур в компании нарколога.
Рок-группа The Libertines была основана в 1997 году Карлом Баратом и Питером Доэрти. За это время коллектив записал три студийные пластинки. Среди наиболее известных песен коллектива — Can't Stand Me Now, Arbeit Macht Frei и Time For Heroes.
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Теги:
Происшествия , Шоу-бизнес , Карл Барат , Пит Доэрти , МВД
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