Девочку спасли от педофила на Урале 

Жительница Златоуста спасла девочку, которую пытался увести неизвестный мужчина. Об инциденте женщина рассказала в сообществе «Златоуст выбирает» в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина вел девочку, девочка кричала: «Не убивайте меня! Помогите! Я в школу хочу!». Ко мне подбежала девушка с малышом: «Что делать?». Я говорю; «Наряд вызывать!». Мы вызвали, бежали за ними. И он отпустил девочку и скрылся», — написала она.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили изданию Ura.ru, что такой вызов был зарегистрирован. В полиции сообщили, что подозреваемый задержан по горячим следам и сейчас находится в ОВД. Его личность и обстоятельства произошедшего устанавливаются.