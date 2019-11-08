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В Свердловской области подросток спас девочку, провалившуюся под лед 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Подросток спас девочку, провалившуюся под лед
Фото: РИА Новости
Подросток в городе Дегтярск Свердловской области спас девочку, провалившуюся под лед на городском пруду, сообщает в пятницу ГУ МЧС по региону.
"Юный житель города Дегтярск (Свердловская область) 14-летний Дима Апресов спас девочку 11 лет, провалившуюся под лед. Происшествие произошло… на Старом городском пруду. В тот день Дима и его девятилетний приятель Саша гуляли недалеко от пруда и услышали крики о помощи. Обернувшись, они увидели, что примерно в 15 метрах от берега пруда, глубина которого достигает трех метров, находится девочка по грудь в воде, ухватившись руками за кромку льда. Рядом с ней на льду на четвереньках стояла ее подруга", — говорится в сообщении.
Саша побежал звать на помощь взрослых, а Дима, рискуя своей жизнью, кинулся на помощь тонущей девочке. Вторая девочка самостоятельно выбралась на берег, передвигаясь на четвереньках.
Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки, и мальчик тоже оказался в воде. Но подросток не растерялся. Находясь в воде, Дима ухватился за кромку льда и создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег. После чего сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из воды, но лед проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки, после чего он осторожно дополз до берега.
"Восьмиклассник Дима Апресов и третьеклассник Саша Чирков учатся в школе №16. О героическом поступке скромные мальчишки никому не рассказали. Об этой истории так никто бы и не узнал, если бы не родители спасенной девочки, которые обратились в школу с просьбой о поощрении мальчиков, проявивших героизм при спасении их дочери. За самоотверженные действия по спасению девочки из воды Дмитрий Апресов будет представлен к награде МЧС России", — отмечается в сообщении.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Дегтярск , Свердловская Область
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