В Свердловской области подросток спас девочку, провалившуюся под лед

"Юный житель города Дегтярск (Свердловская область) 14-летний Дима Апресов спас девочку 11 лет, провалившуюся под лед. Происшествие произошло… на Старом городском пруду. В тот день Дима и его девятилетний приятель Саша гуляли недалеко от пруда и услышали крики о помощи. Обернувшись, они увидели, что примерно в 15 метрах от берега пруда, глубина которого достигает трех метров, находится девочка по грудь в воде, ухватившись руками за кромку льда. Рядом с ней на льду на четвереньках стояла ее подруга", — говорится в сообщении.

Саша побежал звать на помощь взрослых, а Дима, рискуя своей жизнью, кинулся на помощь тонущей девочке. Вторая девочка самостоятельно выбралась на берег, передвигаясь на четвереньках.

Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки, и мальчик тоже оказался в воде. Но подросток не растерялся. Находясь в воде, Дима ухватился за кромку льда и создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег. После чего сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из воды, но лед проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки, после чего он осторожно дополз до берега.