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Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 

Рамблер 25 минут назад
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Информация о смерти военнослужащего, раненного в ходе стрельбы в воинской части Забайкалья, не соответствует действительности. Об этом заявило сегодня Министерство обороны России.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно, что в госпитале умер 19-летний солдата-срочник Евгений Графов. По данным Telegram-канала «112», врачам не удалось спасти его, «несмотря на многочисленные операции».
«В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , Министерство обороны
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