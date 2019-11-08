Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье

Информация о смерти военнослужащего, раненного в ходе стрельбы в воинской части Забайкалья, не соответствует действительности. Об этом заявило сегодня Министерство обороны России

«Рамблер» писал, что ранее стало известно, что в госпитале умер 19-летний солдата-срочник Евгений Графов. По данным Telegram-канала «112», врачам не удалось спасти его, «несмотря на многочисленные операции».

«В настоящее время состояние обоих военнослужащих стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что массовое убийство в забайкальской войсковой части произошло 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.