Стало известно об использовании следователями гипноза

Стало известно об использовании гипноза российскими следователями

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимной помощи по уголовным делам. Армянская сторона, в числе прочего, была очень заинтересована продемонстрированной криминалистической техникой и процессуальными основами использования гипноза российскими следователями.

Бастрыкин и Григонян подписали заявление о готовности принятия совместных мер противодействия преступности и повышению качества и оперативности расследования уголовных дел.