Названы причастные к подрыву российского самолета

Сторонник ИГ раскрыл имена причастных к подрыву российского самолета

Показания дал 51-летний Халед Хаят, которого в Австралии признали виновным в попытке подорвать самолет в 2017 году. Мужчина сообщил полицейским, что к крушению пассажирского лайнера над Синайским полуостровом причастен его брат Тарек Хаят и гражданин Дании Базил Хасан.

По его словам, за обеими атаками стояли одни и те же люди. При этом использоваться должен был одинаковый метод: заложенная на борту бомба.

Отмечается, что Тарек Хаят приговорен в Ираке к смертной казни за терроризм. При этом Хассана DR называет одним из главных людей в ИГ по планированию терактов. Отмечается, что он долгое время изучал недостатки авиационной безопасности, в том числе отправляя посылки в разные страны.

Халед Хаят в начале 2019 года был признан виновным в попытке взорвать самолет авиакомпании Etihad, летевший из Сиднея в Абу-Даби. Арестовали его в 2017-м по наводке иностранной разведки. Отмечалось, что атака, предположительно, сорвалась из-за слишком большого веса чемодана с бомбой.