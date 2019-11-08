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Сторонник ИГ раскрыл имена причастных к подрыву российского самолета 

Lenta.ru + ещё 8 37 минут назад
Названы причастные к подрыву российского самолета
Фото: MAK / Wikimedia
Осужденный в Австралии за терроризм сторонник группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) рассказал о людях, причастных ко взрыву на борту российского самолета в Египте. Об этом сообщает телерадиокомпания DR (Датское радио) со ссылкой на судебные документы.
Показания дал 51-летний Халед Хаят, которого в Австралии признали виновным в попытке подорвать самолет в 2017 году. Мужчина сообщил полицейским, что к крушению пассажирского лайнера над Синайским полуостровом причастен его брат Тарек Хаят и гражданин Дании Базил Хасан.
По его словам, за обеими атаками стояли одни и те же люди. При этом использоваться должен был одинаковый метод: заложенная на борту бомба.
Отмечается, что Тарек Хаят приговорен в Ираке к смертной казни за терроризм. При этом Хассана DR называет одним из главных людей в ИГ по планированию терактов. Отмечается, что он долгое время изучал недостатки авиационной безопасности, в том числе отправляя посылки в разные страны.
Халед Хаят в начале 2019 года был признан виновным в попытке взорвать самолет авиакомпании Etihad, летевший из Сиднея в Абу-Даби. Арестовали его в 2017-м по наводке иностранной разведки. Отмечалось, что атака, предположительно, сорвалась из-за слишком большого веса чемодана с бомбой.
Теракт произошел на борту самолета российской компании «Когалымавиа» 31 октября 2015 года. Лайнер направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека, в основном граждане России. Все они погибли. После этого Москва прекратила авиасообщение с Египтом до улучшения ситуации с безопасностью в аэропортах страны. Ответственность за теракт никто не понес.
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Теги:
Происшествия , Катастрофы , Когалымавиа , Исламское государство , Австралия , Дания
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