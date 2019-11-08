Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»

Житель Москвы пожаловался в полицию на сотрудников института Склифосовского, заявив, что медики его изнасиловали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

По словам 32-летнего москвича, произошло это 6 ноября в токсикологическом отделении больницы. Мужчину госпитализировали с передозировкой наркотиками.

Он утверждает, что в палате медсестра дала понюхать ему неизвестную жидкость, после чего он начал терять сознание. В полусознательном состоянии москвич якобы увидел заходящего в палату мужчину.

По словам мужчины, проснулся он с «сильной болью сзади». Он отметил, что сам практикует анальный секс, поэтому точно знает, чем может быть вызвана такая боль.

«Рамблер» сообщал о нескольких случаях, когда пациенты обвиняли врачей в насилии. Так, 32-летняя жительница Ижевска заявила, что ее изнасиловал отоларинголог городской больницы. Женщина перенесла операцию по удалению миндалин. По ее словам, через несколько дней она почувствовала себя плохо, 53-летний врач вызвал ее на дополнительный прием, а затем изнасиловал. Мужчину арестовали.

Позже следователи возбудили дело об изнасиловании против 58-летнего анестезиолога-реаниматолога одной из петербургских клиник. По версии следствия, врач воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Девушки находились в палате после операций и отходили от общего наркоза.