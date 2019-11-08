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Следком взялся за оскорбительные мемы про Лунтика и Сашу Грей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
СК заинтересовался мемами про Лунтика и Сашу Грей
Фото: ТАСС
Блогер, публиковавший в соцсетях мемы с Иисусом-Лунтиком и Сашей Грей в образе Мадонны, попал в поле зрение Следственного комитета за оскорбление чувств верующих.
Пользователя Интернета из Белгорода Никиту Горчакова вызвали на опрос в местное СУ СКР. Об этом молодой человек сообщил на своей странице в социальной сети.
«Следственному комитету стало опять скучно, меня просят дать объяснения. Им не даёт покоя яйцо Лунтика, из которого выглядывает какой то бородатый мужчина», — иронично написал Никита.
В прошлом году блогера по этому же делу вызывали в городское УВД, но раз история дошла до следователей, похоже, что у мужчины серьезные проблемы, и смешными картинками от них не отделаться.
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Теги:
Происшествия , Саша Грей , СКР , МВД , Белгород
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