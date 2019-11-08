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Нанес 107 ударов ножом и сделал селфи 

Рамблер 1 час назад
22-летнего Илью Метлицкого, который 107 ударами ножа убил свою подругу и забрал ее деньги, осудили на 16 лет. Об этом сообщает Фонтанка.
8 мая 2018 года Метлицкий пришел домой к своей девушке Анастасии К. Молодой человек задолжал жертве 300 тысяч рублей. После очередной претензии со стороны Насти он достал нож и нанес подруге 107 ударов в лицо, руки, ноги и живот.
Затем Метлицкий сделал селфи на фоне окровавленного тела Насти. Снимок убийца отправил своей бывшей девушке, пообещав расправиться и с ней. Также он забрал себе телефон жертвы почти за 63 тысячи рублей, снял с банковской карты около 95 тысяч. Еще 110 тысяч осужденный попросил у знакомых убитой, наврав, что она срочно нуждается в операции.
Анастасии было 20 лет. Она приехала в Санкт-Петербург из Новосибирска и училась на журналиста. Девушка часто путешествовала и очень сильно любила кошек.
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Теги:
Происшествия , Фото
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