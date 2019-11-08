Брат устроившего бойню в Забайкалье сделал заявление

Брат рядового Шамсутдинова усомнился в угрозах изнасилования

Отца и брата Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья солдата-срочника, допросили следователи. Об этом родственники Шамсутдинова сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По словам Салима и Рияна Шамсутдиновых, их спрашивали о детстве Рамиля Шамстудинова, его болезнях и личных отношениях, «как он жил, чем занимался, круг общения».

При этом следователи не задавали им вопросов о том, что могло подтолкнуть члена их семьи к расстрелу сослуживцев.

«Хочу сказать, что одни положительные моменты, никто ничего плохого о нем не сказал и не мог сказать, потому что ничего не было такого, чтобы его можно было осудить за его жизнь», — объяснил отец Шамсутдинова.

Как добавил Риян Шамсутдинов, угроз сексуального насилия в отношении его брата в части не было. По словам брата, сослуживцы пытались опустить Рамиля в унитаз головой.

«Там были другие моменты совсем. Да, очень сильно беспокоился за свое мужское честь и достоинство. Он не хотел быть поломанным», — отметил он.