Названо число пострадавших при взрывах в Бишкеке

При взрыве в кафе в Бишкеке пострадали около десяти человек

В результате взрыва в кафе в центре Бишкека пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача скорой помощи, находящегося на месте происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел в кафе быстрого питания "Антошка" возле проспектов Чуй и Эркиндик.

По словам очевидцев, сначала прогремел первый взрыв, за ним последовали еще два.

"Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем", — сказал врач.

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Считается, что пожар произошел из-за взрыва газовых баллонов, установленных в заведении.