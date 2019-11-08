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При взрыве в кафе в Бишкеке пострадали около десяти человек 

Газета.Ru 1 час назад
Названо число пострадавших при взрывах в Бишкеке
Фото: ТАСС
В результате взрыва в кафе в центре Бишкека пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача скорой помощи, находящегося на месте происшествия.
Как сообщается, инцидент произошел в кафе быстрого питания "Антошка" возле проспектов Чуй и Эркиндик.
По словам очевидцев, сначала прогремел первый взрыв, за ним последовали еще два.
"Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем", — сказал врач.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Считается, что пожар произошел из-за взрыва газовых баллонов, установленных в заведении.
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Теги:
Происшествия , Бишкек
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