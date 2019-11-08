Названо число пострадавших при взрывах в Бишкеке

В результате взрыва в кафе в центре Бишкека пострадали по меньшей мере десять человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача скорой помощи, находящегося на месте происшествия.
Как сообщается, инцидент произошел в кафе быстрого питания "Антошка" возле проспектов Чуй и Эркиндик.
По словам очевидцев, сначала прогремел первый взрыв, за ним последовали еще два.
"Пострадавших около десяти, пока точнее сказать не можем", — сказал врач.
В настоящее время на месте ЧП работают спасатели и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Считается, что пожар произошел из-за взрыва газовых баллонов, установленных в заведении.